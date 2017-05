Parceria entre Crab Sebrae e Ied mapeia e desenvolve produção artesanal do Estado do Rio 

O Centro SEBRAE de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB) e o Istituto Europeo di Design (IED Brasil) desenvolvem o projeto inédito Craft Design Rio, para mapear e qualificar a produção artesanal do Estado do Rio de Janeiro. O projeto Craft Design Rio tem como público alvo um conjunto de 60 artesãos selecionados pelo centro de pesquisa e inovação do IED e o CRAB a partir dos trabalhos inscritos no Prêmio Top 100 SEBRAE de Artesanato 2016.

Este grupo receberá um processo de formação em inovação e design intensivo, desenvolvido sob medida para os desafios da produção local, durante os meses de maio e junho, no espaço de laboratórios IED Lab do Rio, na Urca.O Craft Design Rio é um projeto de design estratégico voltado para o reconhecimento, incentivo e identificação de novas oportunidades de valor para a produção artesanal contemporânea, de modo a reforçar a combinação de saberes, técnicas e tecnologias já praticadas pelos artesãos selecionados.

O artesanato contemporâneo do Rio de Janeiro é, em grande parte, conceitual, aproximando-se bastante do design, embora ainda haja uma grande presença de trabalhos manuais no seu conjunto. Esta tipologia emergente da produção artesanal reúne atributos característicos do universo do design, expressos através de uma identidade conceitual estabelecida, preocupação com o posicionamento e marca, soluções técnicas e produtivas que possibilitam aumento de produtividade, resultando em produtos que tendem à inovação, e podem proporcionar uma melhor identificação de oportunidades de negócio para o futuro.

“O projeto revela novas oportunidades criativas de impacto e inovação social, comprovando que a produção local pode ocupar novos espaços de mercado através do trabalho de profissionais artesãos que dominam cada vez mais a linguagem projetual híbrida entre o artesanato e o design”, diz Fabiano Pereira, diretor de novos negócios do IED. Ele trabalha na concepção deste projeto com a designer paulistana Adriana Fernandes, que tem longa experiência em design de campo, operando e desenvolvendo projetos com artesãos.

De acordo com o IBGE, a produção manual, com valor simbólico e identidade cultural, que se convencionou chamar de artesanato, é uma opção de renda para 8,5 milhões de pessoas no Brasil, que geram um total de R$ 28 bilhões por ano. A produção artesanal corresponde, portanto, a 2,8% do PIB nacional, e cresce ano a ano, embora em ritmo lento.

Esse segmento da economia, do ofício manual de quem transforma matéria-prima em produtos acabados e que muitas vezes resvala o universo das artes plásticas, começa a ser investigado pelo Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB) em parceria com o Istituto Europeo di Design (IED). O projeto tem como desafio identificar elementos e oportunidades de valor a partir da história e da narrativa dos artesãos, para determinar diferenciais competitivos no mercado nacional e global.

Enquanto em muitos países as grandes capacidades industriais se originam nas tradições manuais, no Brasil a indústria se formou sobre referências externas, heranças da colonização, prejudicando a valorização da mão de obra artesanal.