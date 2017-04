Rede recebe Selo de Excelência  pela Associação Brasileira de Franchising

No ano em que a ABF celebra 30 anos de existência, o SEF (Selo de excelência em franchising) completa sua 27ª edição, com 204 marcas chanceladas e consolidado como a mais relevante distinção para as redes de franquias no Brasil. O Billy The Grill, rede de restaurantes em formato fast-food, ganhou a terceira premiação concedida pela Associação Brasileira de Franchising. A entrega do Selo de Excelência ocorreu na última sexta-feira aos sócios-fundadores Luiz Felipe Costa e Luiz Sergio Costa.

- "É o nosso terceiro ano participando da premiação e isto reforça que estamos no caminho certo, sempre ouvindo nossos franqueados e desenvolvendo nossa rede com consistência e excelentes resultados. Alcançamos 38 franquias em 2017, e este ano nossa meta é alcançarmos 45 lojas. Em breve inauguramos nossa primeira operação em São Paulo, no Shopping Pátio Paulista. Estamos muito animados e com excelentes perspectivas!" - afirma Luiz F. Costa.

A marca também participará da ABF Expo 2017 em São Paulo este ano, pela primeira vez. A ABF Expo é a maior feira mundial do segmento (franquias), sob a bandeira do Grupo Alento (www.grupoalento.com.br), marca franqueadora criada pelos empresários, com o objetivo de prospectar franqueados para São Paulo (capital e interior) e outras cidades do sudeste.