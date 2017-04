Kinoplex dá um ano de cinema grátis em promoção

Prestes a completar 100 anos de história, o Kinoplex lançou a promoção 'O mais kinéfilo dos kinéfilos', que dará um ano de cinema grátis. Para participar, os interessados deverão entrar no site do Kinoplex e responder a 15 perguntas sobre o universo do cinema. Cada resposta correta receberá uma pontuação, de acordo com o nível de dificuldade da pergunta.

Os três participantes que atingirem a maior pontuação ganharão, cada, um kit composto por uma almofada porta-balde, um balde de pipoca, dois copos e um KinoCard Gold, cartão que dará direito a um ano de Kinoplex grátis para o vencedor e mais um acompanhante.

A promoção tem a finalidade de premiar os maiores Kinéfilos, como são chamados os fãs da rede, que já somam mais de 1 milhão no Facebook, e é válida até o dia 10 de maio. O resultado será publicado na página do Kinoplex no dia 12 do mesmo mês.

Kinoplex: https://www.kinoplex.com.br/kinefilos/sobre/