Zamboni é eleita a melhor atacadista distribuidora do Rio e do Espírito Santo 

A Zamboni acaba de ser eleita, pela 23ª vez, o Melhor Atacadista Distribuidor do Rio de Janeiro, segundo a ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados - e pela 2ª vez, do Espírito Santo. A escolha dos vencedores é realizada após um estudo com os clientes.

A Zamboni atende a cerca de 20 mil varejistas nos dois estados.

A Zamboni também acaba de lançar uma Divisão de Produtos Saudáveis. Recente pesquisa realizada pela empresa levantou que a venda de alimentos saudáveis cresceu 98% no Brasil, nos últimos 5 anos. Esse consumo aumenta cerca de 20% a cada ano, mais que o dobro da média mundial.

Zamboni: www.zamboni.com.br