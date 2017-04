Frescatto Company lança produtos das linhas Frescatto e Buona Pesca na APAS

A Frescatto Company – empresa referência no setor de pescados do Brasil – participará pelo 12º consecutivo da APAS Show 2017. Reconhecido mundialmente como a maior Encontro de Negócios em Supermercados da atualidade, a APAS Show vai reunir, entre os dias 2 e 5 de maio, no Expo Center Norte (SP) toda a cadeia supermercadista do Brasil e do exterior em um evento totalmente segmentado, com expositores de diversos países.

"Sabemos o potencial que o pescado possui no Brasil, ainda por conta de um consumo muito abaixo da média mundial, cerca de 8%. No restante do mundo, aproximadamente 33% da proteína consumida é de pescado. Por esse motivo, a nossa estratégia é ampliar o nosso mix de produtos, queremos oferecer mais opções de pescados de qualidade para os brasileiros, mostrando que consumir pescado é prático, fácil, saboroso e, sobretudo, muito saudável", explica Thiago De Luca, CEO da Frescatto Company. Este ano, o empresário também assumiu a vice-presidência da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), para o triênio 2017-2019.

Sempre atenta ao mercado e as novas oportunidades, a Frescatto Company escolheu a APAS 2017 como cenário para o lançamento dos novos produtos das marcas Frescatto (Tradicional e Premium) e Buona Pesca. Os visitantes e supermercadistas poderão conferir as novidades através de degustações de deliciosas receitas feitas no estande durante a feira. Os novos pescados que serão apresentados são:

Os visitantes e supermercadistas poderão conferir as novidades através de degustações de deliciosas receitas feitas no estande durante a feira

Frescatto - Linha Tradicional

§ Lombo de Namorado ?embalagem de 500g (Lançamento)

§ Camarão Pitu ?embalagem de 400g (Lançamento)

§ Tentáculos de Polvo cozido ?embalagem de 400g (Lançamento)

Frescatto - Linha Premium

§ Lombo de Namorado (com 2 unidades) ?embalagem 450g (Lançamento)

§ Medalhão de Salmão, com SEIS unidades ?embalagem de 500g (Lançamento)

§ Carpaccio de Atum?porção de 100g (Lançamento)

§ Carpaccio de Salmão ?porção de 100g (Lançamento)

Buona Pesca

§ Porção de Salmão ?embalagem de 250g (Lançamento)

§ Kit Paella (lula, mexilhão, camarão e cação) - sache de tempero natural ?embalagem de 400g (Lançamento)

"Estamos com uma expectativa muito boa para a edição 2017 da APAS, acreditamos que teremos um aumento de 12% no número de visitantes ao nosso estande. A Frescatto tem conseguido ampliar sua atuação fora do Estado do Rio, principalmente em São Paulo. Somente nos primeiros meses de 2017, a empresa teve um crescimento de 13% no número de clientes, puxado por São Paulo, que obteve um aumento de 56”, destaca Thiago De Luca.

Frescatto: http://frescatto.com.br/