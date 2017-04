GSPP promove II Encontro Franchising com salão de negócios e ciclo de palestras

O mercado de Franchising continua em constante crescimento apesar da adversidade do cenário econômico do país. Mesmo com a crise instaurada no Brasil desde 2014, onde diversos setores foram atingidos, o segmento de franchising segue na contramão da crise e apresenta números positivos, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Com isso, o Grupo Soares Pereira & Papera (GSPP), empresa responsável pela formatação, comercialização e gestão de redes de franquias, promove a segunda edição do Encontro GSPP Franchising nos dias 26 e 27 de abril, na Estrada do Joá, 3.275, Barra da Tijuca.

II Encontro Franchising do GSPP começa nesta quarta-feira, 26 de abril

Nesses dois dias, a GSPP realizará um salão de negócios, o Espaço GSPP Business, onde serão apresentadas as marcas assessoradas pelo grupo, áreas para degustação das mais de 15 marcas lançadas e oportunidades para franqueadores apresentarem cases de sucesso, além de ciclo de palestras destinadas ao setor.

Dentre os palestrantes convidados estarão os superintendentes dos shoppings Fashion Mall, Stanley Castro e West Shopping, Jacqueline Lopes; além de representantes de franquias consolidadas no mercado como Joner Dornelles (O Boticário), Mércia Machado (Embelleze) e Mônica Fernandes (S.O.S Computadores).

Interessados em atuar no mercado de franchising devem confirmar presença pelo e-mail eventos@soarespereira.com.br, mencionando nome completo, telefone, data e horário de interesse da palestra. A GSPP pede ingresso solidário (1kg de alimento não-perecível por dia e participante) para a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP). As vagas são limitadas conforme a capacidade do auditório onde serão realizadas as palestras.

Serviço: II Encontro GSPP Franchising

Datas: 26 e 27 de abril a partir das 16h

Local: Estrada do Joá, 3.275 – Barra da Tijuca

Entrada: 1kg de alimento não-perecível por pessoa por dia

Inscrições: eventos@soarespereira.com.br (Informar nome completo, telefone de contato, data e horário de interesse da palestra)

Programação

26 de abril – Quarta-feira

Repensando o mercado de Shopping Center

16h - Abertura do evento e espaço business

18h - Bizu - O varejo virtual é um concorrente ou um complemento do Shopping Center

Moderador: Jacqueline Lopes - Superintendente do West Shopping;

Convidados: Stanley Castro - Superintendente do Fashion Mall; Saulo Brazil - Superintendente do Shopping Tijuca.

19h - O que as redes de Shopping Center estão pensando a respeito das tendências que apontam que estes empreendimentos comerciais deixaram de ser um centro de compras para tornarem-se um centro de entretenimento, lazer e serviços

Moderador: Daniel Peres - Fundador Bazzah

Convidados: José Eduardo de Almeida - Diretor Comercial da Multiplan; José Roberto Levy - Diretor Comercial da BRMALLS; Eduardo Borges – Diretor comercial Aliansce.

27 de abril - Quinta-feira

Comercialização e gestão das redes de franquia

16h - Abertura do evento e espaço business

17h – Sacode Criativo - É no PDV que a verdade de toda marca realmente acontece

Evans Queiroz – Verdade da Marca

Sergio Langden – Verdade da Marca

18h – Bizu – Perspectivas e desafios do franchising na visão dos franqueados e consultores

Mediador: Carlos Vergili - Casa do Construtor | GSPP;

Convidados: Mércia Machado - Embelleze | GSPP; Mônica Fernandes – S.O.S | GSPP; Joner Dornelles – O Boticário | GSPP

18h - Bizu - A Gestão das redes de franquia na concepção dos franqueadores e consultores

19h - Conversando com o franqueador - Superação das equipes comerciais

Palestrante: Eduardo Guerra - Diretor de expansão do Grupo Giraffa´s

20h30m - Happy Hour coorporativo – Momento Network