Mercado mobile de marcação de consultas cresce ese aprimora com chegada de novos investidores

Com investimento de R$ 2 milhões em infraestrutura e desenvolvimento e aporte de mais de R$ 5 milhões previstos até dezembro de 2017, chega ao mercado a partir de maio o Mediclick, plataforma tecnológica desenvolvida para agilizar consultas médicas integrando em uma só ferramenta recursos que vão facilitar a rotina de médicos e pacientes.

Disponível para celulares Android e iOS e com download e adesão totalmente gratuitos, o Mediclick estará disponível inicialmente nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Campo Grande, Goiânia e no ABC Paulista, mas o objetivo é conquistar abrangência nacional em pouco tempo, alcançando 15 mil médicos, neste ano, o que representa cerca de 3% dos profissionais da área em atividade no Brasil.

“A projeção é ampliar essa base para 45 mil médicos até final de 2018, chegando a 10% desse total, sempre tendo em nossa base profissionais que comprovem suas especialidades por meio de títulos e do RQE (Registro de Qualificação de Especialista), documento emitido pelo Conselho Regional de Medicina de cada Estado”, comenta o Dr. Pedro Passos, sócio do projeto, defendendo que, em um universo digital, mas que interliga informações sigilosas, a validação de dados proporciona segurança na relação entre pacientes e profissionais cadastrados.

Ao perceber uma lacuna no mercado por uma tecnologia que atendesse as necessidades dos pacientes, sem esquecer do ponto de vista do médico, o economista Mauro Moreno se uniu a um grupo de empresários e médicos para desenvolver a ferramenta, que, segundo ele, aprimora, e muito, o que tem sido visto na concorrência. “Todos os aplicativos e sistemas atuais de agendamento são voltados para a captação do cliente para o médico. Nenhuma plataforma é direcionada a auxiliar o profissional no dia a dia, nas suas reais necessidades. Nossa meta é tornar a rotina do consultório mais leve para que os médicos possam se preocupar somente com o que de fato é importante, o paciente”, explica.

O novo app será um grande facilitador para agendamento, evitando a espera que pode acontecer em alguns casos, seja para aqueles que contam com os benefícios de um plano de saúde, ou para quem depende do sistema público. Consultas agendadas pela plataforma vão gerar para o médico um repasse 100% superior, aproximadamente, ao valor atual pago pelas operadoras.

A necessidade de pagamento antecipado, por meio de cartão de crédito ou débito, também é uma grande vantagem, pois pacientes que marcam, ocupam a agenda e não comparecem ou atrasam são frequentes, trazendo prejuízo e desorganização. “Nada ficou de fora: pensamos em agilidade na assistência, garantia de formação dos profissionais nas especialidades, preço, localização dos consultórios, serviços associados, entre outros fatores. O Mediclick é resultado da mais pura tecnologia aplicada à saúde, associada à sensibilidade em entender o que é importante na relação entre médicos e pacientes”, complementa Moreno.

São dezenas de especialidades, como Geriatria, Pediatria e Clínica Médica, além de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia, entre outras. Há também opção de consultas em domicílio em Clínica Médica, Pediatria e Geriatria. Caso precise desmarcar, o cancelamento pode ser feito através da própria ferramenta em até 48h antes do horário agendado, havendo assim restituição do valor pago. Um aviso é enviado no dia anterior, e duas horas antes das consultas. Para aqueles que possuem convênio com opção de livre escolha, o reembolso junto às operadoras poderá ser solicitado, mediante o contrato de cada plano, apresentando nota fiscal e outros documentos que se fizerem necessários.

A possibilidade de gerenciar toda a agenda do consultório em uma só ferramenta, que pode ser acessada pelo celular ou, de forma remota, por outros dispositivos, como PC, notebook e tablet, também foi pensada como um serviço para os médicos. “O Mediclick disponibiliza acesso ao histórico de consultas e exames, bem como a estudos e trabalhos publicados pelos profissionais de saúde, trazendo ainda como diferencial uma lista atualizada com mais de 60 mil medicamentos aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), visando auxiliar os profissionais na identificação e prescrição de medicação, como substâncias ativas, genéricos etc”, detalha Dr. Célio Chagas, cirurgião pediátrico e também sócio do projeto.