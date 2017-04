Empresa premia jovens que querem ajudar no combate a seca no Brasil

O grupo Palmas Pra Vida, formado por jovens brasileiros que estudam em Portugal, venceu desafio proposto pela Ambev ao apresentar uma solução inovadora para o combate à seca na região do semiárido no Brasil. O projeto, que propõe o reuso de águas cinzas na comunidade alagoana de Major Isidoro, receberá agora US$ 10 mil para ser implementado.

Com o nome de Desafio Água, a iniciativa foi resultado de uma parceria entre a cervejaria e a BRASA, maior associação de alunos do Brasil no exterior, e incentivou jovens a pensarem em alternativas para combater a grave escassez hídrica enfrentada pela população do semiárido do país. Ao todo, mais de cem estudantes participaram do desafio, que teve três grupos finalistas.

A ideia do time vencedor é destinar as chamadas águas cinzas, provenientes de processos domésticos, como banho e lavagem de roupa e louça, da comunidade de Major para a irrigação de plantas que alimentam ao gado leiteiro da cidade, que é a maior produtora da bacia leiteira de Alagoas. O projeto visa beneficiar tanto os pequenos agricultores quanto a comunidade escolar, que receberá educação ambiental e parte do leite produzido.

Com o nome de Desafio Água, a iniciativa foi resultado de uma parceria entre a cervejaria e a BRASA

Para Carla Crippa, gerente de sustentabilidade da Ambev e jurada no evento, é muito importante que grandes empresas como a cervejaria incentivem o engajamento desses jovens. “Ficamos muito felizes em ver o potencial dos projetos que foram apresentados e em fazer parte disso. Queremos ver as pessoas unidas por um mundo melhor e são atitudes como essa que nos ajudarão a realizarmos esse sonho.”, diz Carla.

O anúncio do grupo vencedor aconteceu na Universidade da Pensilvânia (EUA) durante a BrazUSC, maior conferência para alunos brasileiros que estudam no exterior. Além da premiação, o evento contou também com palestras de grandes líderes brasileiros, como Luíza Trajano, fundadora da Magazine Luíza, Carlos Wizard, fundador da Wizard, e Augusto Nardes, ministro do TCU.