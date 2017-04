Parceria internacional permite venda de ebooks com comissão em redes sociais

Os escritores brasileiros poderão vender seus próprios livros digitais e também de outros autores por meio das redes sociais e ainda receberão comissão sobre as vendas, além do direito autoral.

O acesso a este sistema passa a ser possível, a partir desta semana, através da parceria inédita no mercado editorial do país, entre a Bibliomundi, plataforma nacional de autopublicação e distribuição de ebooks, e a empresa francesa 7switch, uma central de vendas de livros digitais em redes sociais, blogs e sites.

Lançada em 2015 como um ramo da immatériel.fr (distribuidor digital independente da França), a 7switch é uma plataforma que gera um link de cada ebook para divulgação em sites, blogs e redes sociais dos autores. Quem comercializar as publicações da Bibliomundi utilizando a 7switch ganhará comissão adicional aos direitos autorais, que pode variar de 15% a 21% dependendo do volume de vendas. O sistema também está disponível para editoras parceiras da Bibliomundi.

A Bibliomundi é a primeira plataforma brasileira de autopublicação que permitirá a venda direta de livros digitais aos leitores por meio de comunidades online. A Bibliomundi contribui com o conteúdo de obras em Língua Portuguesa publicadas na plataforma e a 7switch entra com a ferramenta para esta venda nas mídias sociais.

"No momento em que os autores vão em lojas como a Google Play ou a Kobo, eles podem pegar o link do livro deles e compartilhar nas redes sociais. Quando é vendido, o escritor apenas recebe o valor referente ao direito autoral. No caso da 7switch, existe um adicional de comissão quando o ebook é vendido pelo link gerado pela plataforma. É como um programa de afiliados", explica Raphael Secchin, fundador da Bibliomundi.

Os usuários da Bibliomundi não ficarão restritos a divulgar apenas os ebooks publicados na plataforma. Eles também poderão recomendar livros de terceiros que estão no site da 7switch e faturar comissões caso consigam vendas através de seus canais. Nos últimos dois anos, a empresa francesa estabeleceu várias parcerias na Alemanha e na América do Norte e exibe em seu site mais de 300 mil ebooks em seis idiomas. Com mais de 1.000 ebooks e 3.700 autores cadastrados, a Bibliomundi fornecerá os primeiros livros em português para a 7switch.

A parceria dá sequência à expansão internacional da Bibliomundi, que já tem entre lojas parceiras a Kobo e a Google Play, ampliando o acesso de autores brasileiros ao mercado global. Raphael Secchin ressalta que editoras também poderão se beneficiar. "Se a editora tiver uma conta de mídia social, pode se cadastrar e recomendar seus livros digitais e de outras editoras. Blogueiros também podem participar e recomendar os livros passando a receber comissão das vendas em seu canal", esclarece.

Link dos ebooks: https://www.7switch.com/pt/list/new/territory-FR/lang-por/page/1