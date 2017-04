A Granja Mantiqueira,uma das 12 maiores do mundo e a maior produtora de ovos do Brasil e da América do Sul, lança com a agência 11:21 a primeira campanha publicitária da marca em 30 anos. É a primeira vez também que ovos ganham uma campanha no país.

As primeiras peças institucionais destacarão os 30 anos da marca no Brasil e o pioneirismo no desenvolvimento de granjas totalmente automatizadas, que permitem que o ovo chegue às embalagens, sem passar por mãos humanas.

Na segunda etapa, a campanha apresenta os Ovos Gourmets, que têm como principal característica a gema forte com coloração intensa, indicada para receitas de chefs e cozinheiros da alta gastronomia, que pretendem realçar a cor dos pratos. A ideia é provar que toda dona de casa pode fazer pratos com toque gourmet, apenas usando os ovos da nova linha.

Ovos Mantiqueira lança primeira campanha publicitária em 30 anos

Com investimento inicial estimado em R$ 1,2 milhões e lançamento marcado para esta semana, a campanha será exibida em TVs aberta e fechada e mídia exterior, até o final deste ano. A comunicação começa focada no Rio de Janeiro, onde a marca tem grande capilaridade na distribuição e numa segunda fase deve se expandir para outros estados.

Para o diretor da agência, Gustavo Bastos, o grande desafio da campanha é falar com a dona de casa de todas as classes sociais. “Criamos cinco peças publicitárias e todo o roteiro foi pensado em elevar o humor e dinamismo junto a uma linguagem simples, para atingir todas as famílias sem distinção. O objetivo é causar uma revolução no mercado de ovos, fazendo com que o consumidor compre pela marca”.

“Temos um grande desafio, mas também uma grande oportunidade pela frente. Sempre brinco que fazer o marketing da Mantiqueira é muito fácil, já que o mais difícil é feito no campo pelo nosso time. A nós, só cabe contar ao público todos os diferenciais e todo o excelente trabalho feito pela empresa para levar um dos alimentos mais saudáveis de forma tão segura à mesa de nossos consumidores” comenta Amanda Pinto, Gestora de Marketing da Granja Mantiqueira.

Granja Mantiqueira: http://www.ovosmantiqueira.com.br/