Sorvetes Rochinha e Ambev lançam picolé sabor guaraná para o verão 2017

Guiados por sua inspiração na riqueza de sabores da cultura brasileira, Guaraná Antarctica e Sorvetes Rochinha se uniram para lançar um picolé sabor guaraná.

O novo sabor, que promete ganhar as praias no verão 2017, foi desenvolvido a partir do fruto de guaraná, o mesmo que também é a base para o refrigerante tão conhecido pelos brasileiros. Para Diogo Dias, diretor de marketing de Guaraná Antarctica, “com esse lançamento conseguimos mais uma vez dar protagonismo ao guaraná enquanto fruto amazônico ao mesmo tempo em que surpreendemos o consumidor com uma nova forma de curtir o sabor do guaraná que ele já conhece, mas dessa vez, na versão sorvete”.

Com mais de 30 anos de uma história firmada nas areias no litoral norte de São Paulo, a tradicional Sorvetes Rochinha é quem produz e faz a distribuição do picolé nos mais de mil pontos de venda da marca em São Paulo e litoral paulista, e nas cidades do Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Ribeirão Preto. “A parceria com Guaraná Antarctica vem de encontro com o que a Sorvetes Rochinha tem em sua essência, que é a brasilidade, a valorização do sabor da fruta e o clima de praia o ano inteiro. O resultado é um produto com a cara do Brasil e do verão, com a refrescância e a leveza que os dias mais quentes pedem”, diz Lupercio Moraes, sócio-diretor da Rochinha.

O picolé Rochinha sabor Guaraná Antarctica é uma edição limitada e chega ao mercado no primeiro dia do verão, 21 de dezembro. O produto tem preço sugerido de R$ 6,00 e estará disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis e Ribeirão Preto. A parceria foi viabilizada pela F/Nazca Saatchi & Saatchi.