Itabus desenvolve ação customizada no Bondinho do Pão de Açúcar para “Sunset no Morro”

Nesta sexta-feira, 23 de dezembro, os cariocas que circularem pela Zona Sul do Rio serão impactados com uma ação diferenciada realizada pelo Bondinho Pão de Açúcar em parceria com a Itabus, empresa de publicidade em ônibus. Para aproveitar a época do ano que mais tem a cara da Cidade, ônibus serão envelopados com imagens do Morro da Urca e circularão pela nobre área da Cidade convidando a população e turistas a se engajarem no evento "Sunset no Morro" e a comparecerem na tarde inaugural do projeto, que ocorrerá nesta mesma data, quando haverá sets da DJ Tata Thomazini e da cantora Jemima Haicki.

O "Sunset no Morro" transformará o Morro da Urca num grande lounge nos fins de tarde de domingo de janeiro e fevereiro, local único para assistir ao pôr-do-sol. Das 17h às 21h, o espaço recebe uma das melhores programações pós-praia da cidade. A música fica por conta de renomados artistas brasileiros. A tudo isso somam-se novos conceitos de uma gastronomia despojada e drinks que são a cara da estação.

A ação da Itabus pela Zona Sul da cidade é uma campanha experimental na qual o público é levado para o evento em um ônibus de viagem, customizado por dentro e por fora, com todo conforto e segurança, desfrutando desde o momento do embarque de um set list com o melhor repertório longe da atualidade.

No total, serão realizadas nove viagens saindo de cinco pontos de encontro distintos. Além disso, para despertar a atenção do público, este ônibus especial circulará por mais de três horas antes que qualquer passageiro embarque. Toda a ação somará cerca de seis horas de deslocamento em um grande roteiro pela Zona Sul da Cidade.

Para a Itabus, projetos como este reforçam o alcance da mídia além de despertar o mercado para as inúmeras oportunidades que podem ser oferecidas a partir dos ônibus. "Desenvolvemos estratégias e ações para nossos clientes das mais variadas. Desde uma simples campanhas de busdoor e backbus, como também envelopamentos e, especialmente, projetos que aproveitam o ônibus como um todo - por dentro e por fora para impactar o público de maneira diferenciada e atrativa", garante Christiano de Barros, CEO da Itabus.

Ingressos

Ticket promocional “Verão Carioca” para cariocas e moradores do Rio e Grande Rio (acesso somente ao Morro da Urca):

Valor: R$ 60

Crianças (de seis a 12 anos): R$ 30

Desconto concedido a moradores e nascidos no Rio e Grande Rio, mediante a apresentação de RG original com foto ou comprovante de residência impresso nominal. Para o ticket promocional de crianças, deve ser apresentada a certidão de nascimento.

A venda do ticket promocional “Verão Carioca” ocorre somente na bilheteria da Praia Vermelha, das 17h às 19h50.

Serviço

Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2546-8433

www.bondinho.com.br