Beleza solidária: Onodera faz ação em prol da Instituição Cristã Amor ao Próximo

No dia 28 de dezembro, de 10h30 às 20h30, a Onodera Niterói realiza uma ação solidária para a Instituição Cristã Amor ao Próximo, um lar especial para 43 mulheres idosas carentes.

“Após as festas e confraternização de Natal, a ideia é aproveitar o período e fazer um circuito para botar para fora a gordura da primeira etapa de festas de final de ano e contribuir para a instituição com um frasco de AGE - óleo para prevenção e tratamento de escaras - 200 ml (marcas Curatec, Age Derm), que a pessoa pode comprar em farmácias”, explica Rejane Petacci, sócia da clínica Onodera Niterói.

O evento “Bota fora gordura 2016” contará com sessões de Shape Detox e Drenoredux, cardápio Detox (sucos, frutas, chás termogênicos, aulão Bodytech com zumba, sorteios de brindes, vouchers Bodytech e tratamentos), workshop com a nutricionista Patricia Bertoni com dicas para o pós-festas.

Serviço:

Evento: “Bota fora gordura 2016”

Dia: 28 de dezembro

Horário: de 10h30 às 20h30

Local: Onodera - Avenida Roberto Silveira, 464 – Icaraí – Niterói

Telefone: 21- 3619-8585 / 3619-8686

Entrada: um frasco de AGE - óleo para prevenção e tratamento de escaras - 200 ml (marcas Curatec, Age Derm)