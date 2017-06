Cultura e Acessibilidade: Festival Assim Vivemos

Walmyr Junior Tamanho do Texto: +A -A

Na próxima sexta-feira, dia 2, às 18h, acontecerá no salão nobre da câmara de vereadores do Rio de Janeiro a Sessão Especial do Festival Assim Vivemos, que é um festival de cinema acessível, com áudio descrição e libras. Serão exibidos dois curtas-metragens e os artistas Gabrielzinho do Irajá, Virginia Vendramini, Luciano Alves e Alarico Moura serão premiados com o troféu "Nós Podemos", criado pela vereadora (Tetraplégica) Luciana Novaes.

Gabrielzinho do Irajá é Sambista Cego, Cantor e compositor.

Virginia Vendramini é cega, escultora, poeta e faz tapeçaria.

Luciana Novaes

Luciano Alves é Tetraplégico, faz parte da Associação de Pintores com a Boca e pés.

Alarico Moura é amputado de uma perna, ciclista e escultor de peças em madeira.

As obras serão expostas na câmara e o Gabrielzinho irá cantar e tocar.

Para a vereadora, esse evento cumpre uma agenda muito significativa e historicamente invisibilizada na cidade. Além de divulgar o festival, a intenção da vereadora é proporcionar mais um dia de cultura acessível no Rio de Janeiro.

"Trazer uma pré-sessão aqui para a Câmara dos Vereadores é trazer a discussão dos direitos da pessoa com deficiência para dentro da Casa do Povo. No Rio de Janeiro não há UM projeto de cultura acessível. Essa pré-sessão é o Festival Assim Vivemos, que é bienal, e que acontecerá em Agosto são as nossas únicas opções." Afirmou Luciana Novaes.

A Sessão Especial tem como um dos objetivos divulgar o Festival Assim Vivemos que acontece a cada dois anos no Centro Cultural Banco do Brasil e é uma referência de acessibilidade cultural e de debate das questões da pessoa com Deficiência.

* Walmyr Junior é morador de Marcílio Dias, no conjunto de favelas da Maré, é professor, membro do MNU e do Coletivo Enegrecer. Atua como Conselheiro Nacional de Juventude (Conjuve). Integra a Pastoral Universitária da PUC-Rio. Representou a sociedade civil no encontro com o Papa Francisco no Theatro Municipal, durante a JMJ.