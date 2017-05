Walmyr Junior * Tamanho do Texto: +A -A

Com intuito de garantir que os estudantes da PUC tenham um espaço para produzir cultura, formular conhecimento e promover os Direitos Humanos, a Pastoral Universitária Anchieta acredita em parcerias com um caráter mais jovial, que marque um pouco mais as novas linguagens e novas narrativas, com esse pensamento nas perspectivas atuais que envolvem a juventude universitária. A Feira de Valores da Universidade Católica (FEVUC) é uma dessas iniciativas de dialogo com o corpo estudantil.

Através de uma programação pensada e construída em conjunto com os alunos, a Pastoral busca transmitir valores humanos e cristãos proporcionando ao mesmo tempo torná-los parte desse projeto.

Em entrevista para a coluna Juventude de fé, Patrícia Gabrig, analista de Comunicação da Pastoral, fala das experiências passada e nos conta sobre como está a produção do evento. “No semestre passado, promovemos debates sobre Direitos Humanos e relações trabalhistas, além de contar com uma extensa programação cultural. Foram oferecidas oficinas de agroecologia e plantio, Oficinas de grafite e yoga, mesas de debates sobre a precariedade do sistema carcerário brasileiro, cine-debates e outras atividades.”

Neste ano de 2017 a Campanha da Fraternidade chama atenção para a forma como nós seres-humanos nos relacionamos com o meio ambiente. Desde a criação da sua encíclica LaudatoSi , Papa Francisco faz um apelo à mudança e à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A XXII FEVUC terá como tema: Biomas brasileiros e defesa da vida.Entre os dias 23 a 25 de maio o campus da PUC será palco de apresentações musicais, concurso fotográfico, palestras, debates e um super festival de grafite com workshop.

Patrícia conta que que a FEVUC é realizada desde 1995 pela Pastoral Universitária, e tem como objetivo reforçar os valores éticos, humanos e cristãos e integrar com toda a comunidade universitária. “A FEVUC possibilita que façamos um trabalho de igreja em saída, interagindo com os estudantes e fazendo da PUC uma Universidade em Pastoral, e não ao contrário como tradicionalmente vemos.”

A Fera teve inicio no dia 22 e se estende até o dia 25 de maio. Confira a programação completa nas redes sociais da Pastoral Universitária Anchieta: https://www.facebook.com/fevuc2017/

* Walmyr Junior é morador de Marcílio Dias, no conjunto de favelas da Maré, é professor, membro do MNU e do Coletivo Enegrecer. Atua como Conselheiro Nacional de Juventude (Conjuve). Integra a Pastoral Universitária da PUC-Rio. Representou a sociedade civil no encontro com o Papa Francisco no Theatro Municipal, durante a JMJ