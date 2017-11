'Latin Lover' é o novo álbum de Richie Cole

Luiz Orlando Carneiro Tamanho do Texto: +A -A

Quem vai muito bem, obrigado, é o quase septuagenário saxofonista alto Richie Cole. Radicado já há algum tempo em Pittsburgh, ele ficou famoso no planeta jazz lá se vão quatro décadas, ao popularizar o bebop à frente do quinteto que batizou de “Alto Madness” (loucura no alto). O seu primeiro LP com esse título, gravado pela etiqueta Muse em 1978, foi um best seller, logo seguido por Hollywood Madness e Tokyo Madness, ambos de 1980. No ano seguinte, a Muse editou Side by Side, registro de um concerto de Cole ao lado de seu professor, o grande Phil Woods (1931-2015).

Com uma “folha corrida” na qual se contam 40 álbuns como líder desde Alto Madness, Richie Cole está de volta às lojas virtuais com o lançamento de Latin Lover, no seu próprio selo (Richie Cole Presents). A sessão é de fevereiro deste ano, e o saxofonista lidera um quinteto integrado pelo baixista e produtor Mark Perna, por Eric Susoeff (guitarra elétrica, violão), Kevin Moore (piano acústico ou elétrico) e Vince Taglieri (bateria). Como fica claro no título do disco, os 12 temas escolhidos por Cole atestam o seu amor pelo cancioneiro “latino”, seja das Américas ou da Espanha. Mas esta é a primeira vez que ele dedica um álbum inteiro à jazzificação da chamada Latin Music.

Saxofonista de 'Alto Madness' lidera quinteto com baixista-produtor Mark Perna

Os quatro primeiros números da setlist têm origens diversas, mas o mesmo tratamento sempre esperto e envolvente do mais celebrado e agitado discípulo de Phil Woods. If I only had a brain (4m40), um standard de Harold Arlen, de 1939, é levado num ritmo sambado, com solo também de Susoeff no violão; Cielito Lindo (5m35), ranchera mexicana típica do repertório dos mariachis, é interpretada em tempo rápido; Eclipse de luna (3m45), um bolero da década de 1940, da cubana Margarita Lecuona, é soprado romanticamente, quase à la lettre, pelo saxofonista-líder; Lonely bull (3m30), hit da banda Tijuana Brass, em 1962, dá ao álbum o toque espanhol, com vozes em uníssono ao fundo.

A bossa nova é referencial em duas faixas de Latin Lover: Girl from Carnegie (6m40), insinuante original de Cole que ele mesmo diz ter como base Garota de Ipanema, de Tom Jobim, com realce mais uma vez para o violão de Susoeff; Island breeze (5m30), um dos temas daquele antigo LP Alto Madness, que o saxofonista recria com nova bossa.

Na peça de encerramento do recém-lançado álbum - uma versão em tempo muito rápido de Almost like being in love (4m55) - Richie Cole exibe todo o seu engenho e arte, reafirmando o seu inalienável direito à marca “Alto Madness”.

(As faixas de Latin Lover podem ser ouvidas em: markpernamusic.com/mark-perna)

(Um vídeo com parte da gravação de The girl from Carnegie pode ser apreciada em:

www.youtube.com/watch?v=VF6cFyI1QXM)

MUHAL RICHARD ABRAMS (1930-2017)

Em 1965, o pianista-compositor Muhal Richard Abrams, o baixista Malachi Favors, o pianista Jody Christian e o baterista Steve McCall, à frente de alguns outros então jovens jazzmen de Chicago, fundaram a Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM). Dessa associação surgiu o Art Ensemble of Chicago (Lester Bowie, Roscoe Mitchell, Joseph Jarman & Cia), que foi um dos mais importantes conjuntos do chamado free jazz.

Muhal Richard Abrams morreu no último dia 29 de outubro, aos 87 anos. Sua carreira foi paralela à do Art Ensemble, mas tão marcante no jazz milieu em termos de influência como a daquele combo cujo lema era “Great black music: Ancient to the future”. Em 2010, Abrams recebeu da National Endowment for the Arts o cobiçado título de “Jazz Master”; em 2012, foi agraciado com um título honorário de doutorado pela Universidade de Columbia.

Em agosto de 2013, sobreviventes da AACM foram reunidos por um dos mais “moços” deles, o mestre-baterista Jack DeJohnette, então com 72 anos, num quinteto batizado como Made in Chicago. Desse grupo fizeram parte Muhal Richard Abrams, Roscoe Mitchell e o também notável saxofonista-compositor Henry Threadgill. A apresentação desse conjunto no Chicago Jazz Festival daquele ano foi gravado e editado pela ECM.

(A faixa Museum of time do CD Made in Chicago pode ser ouvida em: http://player.ecmrecords.com/dejohnette-2392)