Vendas a varejo nos EUA sobem mais que o previsto em julho

As vendas a varejo nos Estados Unidos avançaram em julho mais que o esperado, o que indica um bom começo da atividade no terceiro trimestre, segundo estatísticas do departamento do Comércio.

Em cifras corrigidas por variações sazonais, o índice de vendas varejistas e de restaurantes aumentou 0,5%, enquanto que os analistas esperavam um aumento de 0,1%

Sem o setor dos automóveis, as vendas subiram 0,6% frente ao 0,3% esperado pelos especialistas.

