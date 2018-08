PT registra candidatura de Lula à Presidência

O PT registrou oficialmente nesta quarta-feira (15) a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão, à Presidência nas eleições de outubro.

"Registro em mãos! Agora está oficializada a candidatura de @LulaOficial nas Eleições 2018. #LulaÉCandidato", anunciou a conta PT Brasil no Twitter, com a foto da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, exibindo o documento após protocolar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

"Este é o registro da ousadia do povo brasileiro!", proclamou Walter Freitas, líder da Central Única dos Trabalhadores (CUT), uma das organizações de esquerda que convocou as passeatas "Lula livre", que chegaram na terça-feira a Brasília para pedir liberdade ao ex-presidente (2003-2010).

Atualmente, Lula compre pena na Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A ex-presidente Dilma Rousseff, herdeira política de Lula, destituída em 2016 pelo Congresso, dirigiu-se à multidão, denunciando os "golpistas" que, ao deporem-na, puseram um fim a 13 anos de governos de esquerda na maior economia latino-americana.

"Eles achavam que não íamos resistir, mas ficamos de pé. Enfrentamos esses golpistas. Lula candidato representa a democracia do nosso país", declarou.

