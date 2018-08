Produtividade nos EUA acelera no segundo trimestre

A produtividade nos Estados Unidos avançou mais rápido que o esperado pelos analistas no segundo trimestre, para registrar o ritmo mais acelerado em mais de três anos, segundo uma primeira estimativa do departamento do Trabalho.

De abril a junho, a produtividade avançou 2,9%, enquanto que a produção aumentou 4,8% (frente a +2,6% no primeiro trimestre) e as horas de trabalho aumentaram 1,9% (frente a +2,3% no trimestre anterior).

A média dos prognósticos dos analistas era de 0,2%. No primeiro trimestre, a produtividade aumentou apenas 0,3% (cifra revisada em baixa).

Em um ano, do segundo trimestre de 2017 ao mesmo período de 2018, a produtividade aumentou 1,3%.

