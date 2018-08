Mais de 500 imigrantes resgatados nesta quarta no litoral espanhol

A Guarda Costeira espanhola anunciou nesta quarta-feira ter resgatado durante o dia mais de 500 imigrantes que navegavam em embarcações precárias frente ao litoral da Espanha.

Até o momento, foram resgatados 524 imigrantes de 12 balsas no Estreito de Gibraltar e no Mar de Alboran, as duas rotas usadas pelos refugiados para chegar à Espanha a partir do norte da África.

A Espanha virou este ano a principal porta de entrada para imigrantes na União Europeia, superando a Itália, que fechou seus portos com a chegada de um novo governo de coalizão integrado por um partido de extrema direita e outro antissistema.

Desde o início do ano, mais de 25.000 migrantes cruzaram para a Espanha, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais que o triplo do número no mesmo período de 2017.

Na tentativa, morreram 308 imigrantes, indicou ainda o organismo da ONU.

