Juíza é ameaçada após libertar sob fiança suspeitos de abuso infantil nos EUA

Uma juíza americana recebeu ameaças de morte após conceder liberdade sob fiança aos cinco suspeitos de terem sequestrado crianças em um acampamento no Novo México e treinar ao menos uma delas para disparar armas de fogo.

A juíza Sarah Backus explicou que a sua decisão - que beneficiou três homens e duas mulheres detidos - respondeu ao fato de a Promotoria não ter apresentado evidência clara e convincente de que eram uma ameaça.

A medida está vinculada a reformas adotadas pelo estado do Novo México há dois anos com relação a fianças.

Mas surpreendeu muitos na comunidade, que responderam com ameaças de morte e uma enxurrada de mensagens abusivas nas redes sociais.

"Uma pessoa ligou e disse que desejava que alguém viesse e esmagasse a cabeça da juíza", declarou Barry Massey, um porta-voz do tribunal. Outro disse que "desejava que cortassem a sua garganta".

O tribunal do condado de Taos fechou na terça-feira por conta dessas ameaças.

A Promotoria disse que os suspeitos haviam treinado ao menos uma das crianças para disparar armas de fogo visando futuros ataques a tiros em escolas.

A polícia inspecionou o acampamento em 3 de agosto e encontrou lixo, pneus, escombros, tábuas de madeira com pregos e vidros. Também não havia água corrente, as crianças - de entre um e 15 anos - estavam vestidas com farrapos e mostravam sinais de não terem comido por vários dias.

A operação faz parte de uma investigação pelo desaparecimento de um criança com deficiência, filho de um dos suspeitos, Siraj Ibn Wahhaj.

O corpo de uma criança, que acredita-se ser da que estava perdida, foi encontrado no acampamento, enterrado sob o lixo.

As autoridades indicaram que a inspeção foi realizada depois que encontraram uma publicação on-line de uma das mulheres, advertindo que o grupo estava morrendo de fome.

Os cinco suspeitos foram acusados de abuso infantil.