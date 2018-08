Itália identifica 5 latino-americanos entre vítimas em Gênova

Em meio a intensa busca por sobreviventes após o trágico colapso da ponte Morandi, em Gênova, as autoridades italianas confirmaram nesta quarta-feira (15) que pelo menos cinco das 39 vítimas são latino-americanos, sendo três cidadãos de origem chilena, dois da Colômbia e um do Peru. O Ministério das relações Exteriores da Itália e o embaixador peruano no país, Luis Iberico, informaram que o jovem peruano de 27 anos foi identificado como Carlos Jesús Erazzo Trujillo e morava em uma área da região da Toscana.

Trujillo era namorado da italiana Stella Boccia, 26 anos, também entre as vítimas. O casal voltava de férias no momento em que a ponte desmoronou. Nesta tarde, o Ministério das Relações Exteriores de Bogotá, por sua vez, expressou "suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas em Gênova".

De acordo com um comunicado, a Embaixada da Colômbia em Roma tem estado em "contato permanente" com a Proteção Civil da Itália e a prefeitura de Gênova, que "confirmaram a morte do compatriota", cujo nome não foi revelado.

Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores do Chile informou que três cidadãos do país estão entre as vítimas: Juan Figueroa, natural de Quillota, tinha mais de 60 anos e vivia em Gênova há 40 anos; Nora Aravena e Juan Pastene, também residentes no país.