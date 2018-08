Governo italiano cria fundo de 5 milhões de euros para Gênova

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou nesta quarta-feira (15) a criação de um fundo no valor de 5 milhões de euros para a cidade de Gênova, depois da queda da Ponte Morandi, que deixou pelo menos 39 mortos e 16 feridos.

A medida foi tomada na prefeitura da cidade durante um conselho de ministros extraordinário, o qual reuniu o do Interior, Matteo Salvini, o de Desenvolvimento Econômico, Luigi Di Maio, e o de Infraestrutura, Danilo Toninelli. De acordo com Conte, o fundo servirá para as primeiras intervenções urgentes.