Funeral de vítimas da tragédia em Gênova será neste sábado

O funeral das vítimas do colapso da ponte central na autoestrada de Gênova acontecerá no próximo sábado (18), a partir das 11h (horário local), informaram as autoridades italianas nesta quarta-feira (15).

A cerimônia será celebrada pelo arcebispo de Gênova, o cardeal Angelo Bagnasco, e deve contar com a presença do presidente da República, Sergio Mattarella, e outros membros do governo.

