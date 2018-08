Fluminense e São Paulo em situações distintas na Sul-americana

Fluminense e São Paulo viajam para encarar respectivamente Defensor-URU e Colón-ARG, nesta quinta-feira, pela segunda fase da Copa Sul-americana, com os cariocas tentando administrar vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, enquanto os paulistas precisam reverter derrota em casa por 1 a 0 no primeiro jogo.

- Flu quer administrar vantagem -

O Flu sofreu com a catimba e a retranca dos uruguaios no Maracanã, mas conseguiu furar o bloqueio no final do segundo tempo para garantir a vitória em casa. Sornoza foi o nome do jogo e marcou um belo gol olímpico.

Mas o Tricolor carioca vem de dolorosa derrota em casa no Campeonato Brasileiro. O time de Marcelo Oliveira cometeu graves erros defensivos e perdeu por 3 a 0 para o Internacional, em partida em que os colorados desperdiçaram várias outras oportunidades de ampliar o marcador.

Mas o time uruguaio também não está atravessando bom momento, com dois empates consecutivos no torneio local. "Reconheço que nos faltou a metade do livreto no Rio, mas é possível dar a volta, sempre é possível para um time uruguaio", disse o capitão Mathías Cardaccio ao El País.

Contra o Defensor, em Montevidéu, o Fluminense larga com a vantagem do placar feito no jogo de ida. A equipe pode até perder por um gol de diferença para se classificar, mas o jogo vai para os pênaltis caso do placar se repita em favor dos uruguaios. O time local avança se aplicar três ou mais gols de diferença, mas também pode ficar fragilizado se o Flu marcar um gol fora de casa.

O jogo vai ser comandado pelo trio chileno liderado por Roberto Tobar, com o auxílio dos bandeirinhas Carlos Astroza e José Retamal.

-- Prováveis escalações:

Defensor Sporting: Guillermo Reyes - Gonzalo Maulella, Santiago Carrera, Nicolás Correa - Mathias Suárez, Mathías Cardaccio, Martín Rabunal, Ayrton Cougo, Ernesto Goñi - Pablo López, Cecilio Waterman.

Treinador: Eduardo Acevedo.

Fluminense: Júlio César - Leo Morais, Gum, Digao, Ayrton - Marcos Júnior, Jadson, Junior Sornoza, Airton, Matheus Alessandro - Pedro.

Treinador: Marcelo Oliveira.

- São Paulo busca virada -

Já o São Paulo está com a situação um pouco mais complicada, depois de perder por 1 a 0 no primeiro jogo no Morumbi.

O gol sofrido em casa obriga o time paulista a marcar pelo menos dois gols para vencer, já que se devolver o placar a partida vai para os pênaltis. Qualquer outra vitória por um gol de diferença em que o São Paulo marque dois ou mais gols garante a equipe nas oitavas de final.

Mas o momento da equipe é bom. Os comandados de Diego Aguirre lideram o Brasileirão e têm como principal objetivo da temporada a conquista do hepta campeonato nacional, o primeiro desde o tricampeonato conquistado em 2006, 2007 e 2008.

Ainda assim, a Sul-americana não está sendo deixada de lado, apesar de Aguirre confirmar que não vai relacionar o centro-avante Diego Souza para o jogo. O colombiano Tréllez, que marcou dois gols nos últimos dois jogos, é o provável substituto na posição.

"Mesmo sem Diego Souza o time é forte. O jogo será difícil por ser fora de casa, mas vamos buscar a classificação", indicou o técnico uruguaio.

O último troféu levantado pela equipe foi em 2012, justamente na competição continental, e a chance de se manter vivo no mata-mata anima os são paulinos.

Do outro lado, o resultado do jogo de ida aumentou a expectativa da equipe de Santa Fé. Mais de 35.000 pessoas são esperadas no estádio "Cemitério dos Elefantes".

A equipe está focada na Sul-americana e vai contar com o retorno de dois titulares, o zagueiro Guillermo Ortiz e o volante paraguaio Marcelo Estigarribia.

"Restam jogar 90 minutos na nossa casa, com as pessoas esperançosas. O jogo é difícil, mas vamos sair para atacar e buscar o gol", disse o técnico Eduardo Domínguez.

O paraguaio Mario Díaz de Vivar comanda o jogo acompanhado dos compatriotas Eduardo Cardozo e Carlos Cáceres.

- Prováveis escalações

Colón: Leonardo Burián - Gustavo Toledo, Erik Godoy, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar - Christian Bernardi ou Mariano González, Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia - Alan Ruiz - Javier Correa.

Treinador: Eduardo Domínguez.

São Paulo: Jean - Bruno Peres, Bruno Alves, Robert Arboleda, Reinaldo - Jucilei, Liziero e Nené - Rojas, Everton e Tréllez.

Treinador: Diego Aguirre.

