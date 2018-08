Explosão em escola de Cabul deixa mais de 40 mortos

Pelo menos 48 estudantes foram mortos e 68 ficaram feridos nesta quarta-feira (15) em um ataque suicida contra um centro de educação particular em Cabul, no Afeganistão, informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Wahid Majroh.

O ataque ocorreu por volta das 16h (horário local), quando um terrorista detonou explosivos que estavam presos ao seu colete no prédio, localizado em uma área majoritariamente xiita da capital. A região é alvo de diversos atentados reivindicados pelos jihadistas do Estado Islâmico (EI), mas, até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do ataque. O Talibã, por sua vez, nega qualquer envolvimento.

Segundo as autoridades, a idade média das vítimas é de 18 anos. Todos estavam se preparando para prestar vestibular, tendo em vista que a escola é de treinamento para exames admissionais em universidades.

Outro massacre a leste de Cabul também foi registrado hoje. Ao todo, seis meninas, entre 10 e 12 anos, morreram depois da explosão de um artefato na província de Laghman.