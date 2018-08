Vítimas do desabamento na Itália estavam nos veículos que caíram da ponte

Segundo autoridade de Defesa Civil da Itália, todas as vítimas do acidente em Gênova estavam nos veículos que caíram da estrutura da Ponte Morandi. Um trecho de aproximadamente 200 metros caiu nesta terça-feira, 14, da ponte que passa pela rodovia A10, na Itália.

Autoridades italianas já confirmaram a morte de ao menos 22 pessoas e outros 8 feridos no desabamento.

Durante entrevista em Roma, o chefe da agência de Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, afirmou que as vítimas estavam nos veículos que caíram da ponte.

Segundo ele, havia dois armazéns na área onde os escombros caíram, mas os estabelecimentos estavam fechados e vazios.

Borrelli acrescentou que nenhuma residência foi envolvida no acidente.

Segundo a autoridade, engenheiros rodoviários estão verificando a segurança da estrutura em outros pontos, e algumas áreas foram esvaziadas por precaução.

Mais cedo, o vice-ministro dos Transportes italiano, Edoardo Rixi, disse que o número de vítimas havia aumentado para 22, e o total de feridos estava em 8.

O vice-premiê e ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que 200 bombeiros tentam resgatar as vítimas do desabamento. (Com informações da Associated Press e da Ansa)