Viaduto desaba na cidade italiana de Genova

Um trecho de um viaduto na rodovia A10 desabou nesta terça-feira na cidade italiana de Genova, informou o corpo de bombeiros da localidade, que acredita que alguns veículos caíram no vazio.

As primeira imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostram a ponte, sem dezenas de metros, no meio da neblina que domina a zona industrial.

De acordo com os bombeiros, a ponte Morandi desabou ao meio-dia (7H00 de Brasília).

"Os bombeiros participam, assim como as equipes de resgate com cães farejadores", anunciou o corpo de bombeiros no Twitter.

Pelo terreno da região de Genova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos.

fcc-cm/phv/ra/zm/fp