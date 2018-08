Programada primeira execução com fentanil nos EUA

O estado americano de Nebraska deve realizar na noite desta terça-feira (14) a primeira execução de um prisioneiro com uma injeção letal que contém fentanil, um potente e polêmico opiáceo.

Este estado rural do centro do país não faz execuções desde 1997. Esta será a primeira vez com injeção letal em sua história.

Carey Dean Moore foi condenado à morte por dois assassinatos cometidos em 1979.

O coquetel contém quatro substâncias, incluindo três que nunca foram usadas durante uma execução: o sedativo diazepam, o poderoso analgésico fentanil, o relaxante muscular cisatracúrio e cloreto de potássio, para o coração.

O uso do fentanil, responsável por muitas overdoses nos Estados Unidos como parte da crise de opiáceos, é particularmente criticado.

O fentanil é 50 vezes mais forte do que a heroína e quase 100 vezes mais forte do que a morfina. Em 2016, causou a morte de mais 20.000 pessoas.

A organização de direitos civis ACLU pediu à Justiça de Nebraska que adie a execução, alegando que a condenação de Moore à morte foi automaticamente comutada para prisão perpétua em 2015, quando o estado aboliu a pena capital em um referendo.

Moore, que passou 38 anos no corredor da morte, disse não querer que a execução seja adiada.

nov/dw/leo/vog/gv/dga/cn/tt