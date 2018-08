A prefeitura de Gênova decretou dois dias de luto em solidariedade às famílias das vítimas do desabamento da Ponte Morandi, que deixou pelo menos 35 mortos, 14 feridos e 10 desaparecidos. A bandeira da cidade, assim como as da Itália e da União Europeia, será exibida a meio mastro, como sinal de luto no Palazzo Tursi, sede da prefeitura, em prédios municipais e de órgãos públicos, além de edifícios escolares.