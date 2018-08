O que se sabe até agora sobre a tragédia em Gênova?

Uma parte da Ponte Morandi, na cidade de Gênova, na Itália, desabou nesta terça-feira (14) e deixou dezenas de mortos e feridos. As equipes de emergência ainda buscam por possíveis sobreviventes após a tragédia.

Confira o que se sabe até o momento: Como a ponte desmoronou? As primeiras informações divulgadas pela Defesa Civil italiana relatam que às 11h30 (horário local) um colapso estrutural provocou o desabamento do viaduto Morandi, depois da região ser afetada por uma forte chuva.

No entanto, uma testemunha, Pietro M., disse à ANSA ter visto um "raio" atingir a ponte e, logo depois, ela veio abaixo. Já a polícia local disse que o desastre está relacionado a um evento climático violento.

O governo italiano entrou em contato com a empresa que administra a autoestrada e deixou claro que quer respostas sobre o caso, que é tratado como "uma ferida em toda a Itália".

A causa da tragédia ainda não está clara, mas foram levantadas questões sobre a segurança da estrutura. A ponte passou por reformas em 2016 e obras para reforçar as fundações ainda estavam sendo feitas no momento do desabamento. Há quantas vítimas? O número de vítimas continua incerto, mas, segundo os últimos dados oficiais revelados pelas autoridades da região da Ligúria, 31 pessoas morreram, entre elas três menores de idade, 16 estão feridos, sendo 12 em estado grave. Ao todo, 26 corpos já foram identificados. A prefeitura da cidade decretou dois dias de luto em solidariedade às famílias e vítimas da tragédia. De acordo com o ministro dos Transportes da Itália, Danilo Toninelli, o número ainda pode aumentar tendo em vista que havia entre 30 e 35 automóveis, além de três caminhões sobre a estrutura.

Cerca de 300 bombeiros de toda a Itália têm usado cães farejadores e equipamento de escalada nas buscas por desaparecidos.

Há quantos desabrigados? Segundo a Proteção Civil, o número de desabrigados pelo desabamento da ponte é de mais de 440. Cerca de 11 edifícios da região foram evacuados.

Quando a ponte foi construída? Projetada pelo engenheiro Riccardo Morandi, a ponte foi construído entre 1963 e 1967 e chegou a ser batizado e "Ponte do Brooklyn" pelas semelhanças com o famoso local em Nova York. O viaduto mede 1.182 metros e tem 90 metros de altura - mais alto que a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro.

O viaduto Polcevera, chamado de Ponte Morandi, atravessa Polcevera, em Gênova, e passa pelos bairros de Sampierdarena e Cornigliano, que ficam próximos ao aeroporto local. É considerada uma das principais vias de acesso pela capital da Ligúria e, diariamente, o local fica repleto de veículos em congestionamento.