Havana 500 anos: cidade completa 5 séculos em 2019 com desafio de aliar tradição e modernidade

Havana pode ser comparada com um “almendrón”, os coloridos carros dos anos 1950 que abundam pelas ruas da cidade: um modelo fora do mercado, mas com traços originais e reparado com peças inventadas em Cuba. Um objeto de desejo de historiadores e turistas. Caminhar pela capital é viajar no tempo. Vários de seus prédios estão consumidos pelo sal do mar, que às vezes também castiga o calçadão. De lá, no fim do dia, o sol pinta o céu de um laranja incandescente, antes de submergir no mar do Caribe.

Para além da deterioração, Havana continua espiritualmente viva. Completará 500 anos em 2019 em meio a um plano de recuperação do centro urbano, com a perspectiva de dar espaço, em algum momento, a uma cidade moderna que respeite o clássico.

As ruas de Havana são como um pedaço parado no tempo na América Latina, com seus carros antigos e casario colorido, porém desgastado pela maresia

“Havana ficou parada no tempo, enquanto a Revolução se ocupou de outros assuntos do país”, diz à Agência AFP Eusebio Leal, máxima autoridade para a restauração do centro histórico. “Isso teve um custo inegável. Quando você percorre a cidade, observa que está muito danificada e coberta por um véu decadente”, afirma ele, que ganhou o título de Historiador da Cidade.

“Paradoxalmente, isso serviu para que ficasse intacta urbanisticamente. Não se construíram na cidade novas pontes, novas avenidas suspensas, não há pressão de trânsito, não há demolições em massa como aconteceu em outras cidades latino-americanas”, explica. Pelo menos 39% das casas em Cuba se encontram desgastadas ou em má condição de conservação, segundo dados oficiais.

Fonte de cultura

Cubano faz compras em Havana em mercado com pôster de Fidel Castro ao

Leal pede que a visão sobre a cidade não se restrinja à superficialidade. “Havana não é apenas uma ruína romântica, tampouco é uma cidade apenas de automóveis velhos americanos, nem uma cidade de rumba e palmeiras. É uma cidade de uma cultura intensa”, diz. “É surpreendente que não exista tempo suficiente para participar de uma vida cultural que vai de festivais de balé a de livros, passando por centros históricos e jazz. E, nas artes plásticas, Havana é uma das mais desejadas por colecionadores de todo o mundo”, orgulha-se.

O Gran Teatro de La Havana “Alicia Alonso”, de estilo neobarroco e cercado de esculturas de mármore, ou o majestoso Capitólio e sua enorme cúpula - cuja restauração total deve estar concluída em 2019 -, destacam-se na paisagem, de onde a música emana em cada esquina.

Depois da abertura para o investimento externo na última década, lojas de luxo de marcas “capitalistas”, ou restaurantes e hotéis erguidos dentro de construções antigas, são parte do cenário, compartilhando espaço com decadentes prédios de tetos altos e varandas coloniais.

“Havana foi palco, nos últimos dez anos, de uma injeção poderosa dada pela iniciativa privada, que permitiu a ressurreição da arquitetura e uma criação de postos de trabalho”, explica Leal. Grande responsável por isso foi a abertura dos negócios particulares, que hoje contribuem para 13% da força de trabalho do país. Hospedagens privadas e restaurantes atendem a demanda turística em meio à abertura econômica da ilha.

Antes que tudo mude

Uma das cidades mais antigas das Américas, Havana foi moderna no início do século XX, mas também um paraíso de organizações mafiosas. Depois da vitória da Revolução, em 1959, erradicaram-se os prostíbulos e cassinos que inundavam o país.

No entanto, como admite Leal, a arquitetura foi negligenciada e a cidade se deteriorou. Ainda assim, suas ruas pouco iluminadas e com buracos não têm a insegurança que assola outros países.

Em 2017, chegaram à ilha 4,5 milhões de turistas em busca de um eterno verão. “Havana é uma cidade alegre, divertida e com um povo prestativo e hospitaleiro. Um lugar onde me senti segura ao andar pelas ruas”, diZ à AFP a servidora pública brasileira Débora Naves. “Mas acho que, para poder refletir toda a riqueza cultural que possui, precisa de investimento”, opina.

Leal ressalta que “a visão de uma cidade viva, mas tranquila, de um país em paz, sem crimes colossais, é um atrativo interessante”. Segundo ele, as pessoas querem conhecer Havana “antes que tudo mude”. Depois de seis décadas de embargo dos Estados Unidos, Leal diz que o mundo se abriu lentamente para Cuba. Mas ainda resta muito por fazer.

A chave, acredita ele, é que os cidadãos do futuro possam conduzir Havana para “um novo tempo econômico e social, mas que tenha a sabedoria de respeitar o encanto da cidade sem, por isso, limitar sua capacidade de viver a modernidade”.

Novas leis a caminho

HAVANA - A população de Cuba iniciou ontem as consultas para redigir a nova Constituição do país, no mesmo dia em que é comemorado o aniversário do líder da Revolução, Fidel Castro, que morreu em 25 de novembro de 2016, aos 90 anos. Para marcar a data, fotos e pôsteres do líder socialista foram restaurados e espalhados por Havana.

O governo cubano convocou os cidadãos para participar, até o dia 15 de novembro, das consultas sobre a nova Carta Magna, aprovada pela Assembleia Nacional no mês passado. Entre outras reformas, o texto da carta reconhece o papel do mercado e da iniciativa privada na economia socialista da ilha. A tutela das atividades e da política, no entanto, continuará sob o Partido Comunista de Cuba, única legenda do país.

Além disso, a Constituição reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, considerada uma das mudanças mais profundas. Cuba ainda é um país machista e onde a homofobia é muito presente.

Cerca de 8,5 milhões de cubanos maiores de 16 anos, de uma população de 11,2 milhões, estão aptos a opinar sobre a carta em 135 mil assembleias populares realizadas em sindicatos, centros estudantis e nos bairros. O texto final será submetido a um referendo, marcado para ser realizado em 24 de fevereiro de 2019.