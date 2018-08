Forte terremoto atinge região no sul da Itália

Um terremoto de magnitude 4,8 na escala Richter atingiu na noite desta terça-feira (14) a região de Molise, no sul da Itália. Segundo os primeiros dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o epicentro foi registrado a 6 km de Montecifone, na província de Campobasso, a uma profundidade de 19km.

O tremor também foi sentido em toda a costa do Adriático até Pescara, além de algumas áreas da província de Avelino. No Twitter, a Cruz Vermelha informou que, até o momento, não há feridos. No entanto, usuários da rede social relataram pânico na Campânia e em Abruzzo.