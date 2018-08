Fernando Alonso vai se aposentar da F1 ao fim da temporada

Bicampeão da Fórmula 1 em 2005 e 2006, o espanhol Fernando Alonso vai se aposentar a categoria ao final da temporada, anunciou nesta terça-feira a escuderia britânica McLaren.

"Você me deu muito e eu acho que te dei o máximo. Juntos passamos muitos bons momentos, alguns inesquecíveis, outros realmente ruins", disse o piloto de 37 anos em vídeo publicado em sua conta no Twitter no qual escreve uma carta à F1.

Nem Alonso nem a McLaren indicaram qual será o futuro do bicampeão mundial pela Renault.

"Quero agradecer a todo mundo na McLaren. Este time estará no meu coração para sempre", escreveu Alonso, citado pela escuderia inglesa.

"Respeitamos sua decisão, mas achamos que está na melhor forma de sua carreira", avaliou a McLaren.

Alonso agradece em seu vídeo pela Fórmula 1 tê-lo ensinado "tantas culturas, costumes, idiomas, pessoas maravilhas e ter sido minha vida".

- Sem vitória desde 2013 -

Alonso não sobe no pódio desde o início de 2015, chegando a 68 Grandes Prêmios sem estar entre os três primeiros colocados.

Campeão das 24 Horas de Le Mans comandando uma Toyota, em junho, Alonso não vence na F1 desde 2013. A última de suas 32 vitórias da categoria foi no GP da Espanha, pilotando uma Ferrari.

O piloto de Oviedo disputou 303 GPs desde sua estreia na categoria, em 2001, com a escuderia Minardi. Depois passou por Renault, McLaren-Mercedes, Ferrari, McLaren-Honda e McLaren-Renault.

Além dos dois títulos, Alonso terminou com três vice-campeonatos na F1, em 2010, 2012 e 2013.

Duas vezes vencedor do GP de Monaco (2006 e 2007), só resta a Alonso o título das 500 Milhas de Indianápolis para levantar a "tríplice coroa" do automobilismo. A conquista o colocaria ao lado do inglês Graham Hill como um dos pilotos mais completos da história do esporte.

"Hoje tenho outros desafios maiores dos que me pode oferecer", disse Alonso à F1. A Fórmula Indycar e o Mundial de resistência da Toyota são alguns dos planos que podem estar na mente do piloto espanhol para o futuro.

Outros ex-campeões da F1, como Nigel Manseel e Jacques Villeneuve, já foram campeões da Indy, maior categoria de automobilismo nos Estados Unidos.

O nome do também espanhol Carlos Sain Jr aparece como candidato a suceder Alonso na McLaren. Seu volante na Renault será ocupado pelo australiano Daniel Ricciardo na próxima temporada.

A Fórmula 1 está de férias e retorna no dia 26 de agosto, no Grande Prêmio da Bélgica.

