Com Brexit, número de trabalhadores no Reino Unido da UE tem recorde de queda

O número de trabalhadores no Reino Unido da União Europeia (UE) registrou sua maior queda anual já registrada no segundo trimestre, destacando como o Brexit e a recuperação econômica na zona do euro estão interferindo nos empregos.

No segundo trimestre, 2,3 milhões de cidadãos da UE estavam empregados no Reino Unido, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês), 86 mil a menos que um ano antes. Esse foi o maior declínio anual desde que os registros começaram em 1997, disse o escritório.

Os números desta terça-feira oferecem evidências mais recentes de que a tendência da imigração está se revertendo, refletindo o fortalecimento da economia da zona do euro e a incerteza em torno da saída do Reino Unido da UE em março de 2019.

Londres e Bruxelas ainda não chegaram a um acordo sobre o Brexit, com os direitos dos trabalhadores entre as questões ainda sujeitas à negociação. Fonte: Dow Jones Newswires.