A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, lamentou e expressou solidariedade à Itália depois da queda da Ponte Morandi, em Gênova, nesta terça-feira (14), deixando pelo menos 35 mortos.

Durante coletiva de imprensa, Sanders também aproveitou o momento para prestar condolências às vítimas do incidente ocorrido perto do Palácio de Westminster, sede do Parlamento inglês, em Londres.