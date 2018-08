Automóvel bate nas barreiras de segurança do Parlamento britânico e deixa vários feridos

Vários pedestres ficaram feridos nesta terça-feira, nenhum deles em estado grave, quando um veículo bateu nas barreiras de segurança diante do Parlamento britânico em Londres, anunciou a polícia.

"Às 7H37 (3H37 de Brasília), um automóvel avançou contra as barreiras diante do Parlamento. O motorista foi detido pelos policiais presentes no local. Vários pedestres ficaram feridos", afirmou a polícia no Twitter.

Poucos minutos depois, a polícia britânica informou que nenhuma das pessoas feridas corre perigo.

O Comando Antiterrorista da polícia assumiu a investigação, ao mesmo tempo que a Scotland Yard afirma que permanece com a "mente aberta".

"Enquanto mantemos a mente aberta, o Comando Antiterrorista da Polícia Metropolitana lidera a investigação sobre o incidente de #Westminster", anunciou a força de segurança no Twitter.

Os policiais cercaram o automóvel de cor prata logo depois da colisão e algemaram o motorista.

Vídeos mostram o momento da detenção do motorista pelos agentes da força de segurança. Os acessos ao Parlamento foram fechados.

"Eu estava caminhando o outro lado. Ouvi um barulho e alguém gritou", contou Ewalina Ochab à agência britânica Press Association.

"Eu virei e vi um carro prata em alta velocidade e muito perto das barreiras, talvez sobre a calçada", completou.

O Reino Unido foi cenário em 2017 de uma onda de atentados, quatro deles reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, que deixaram 36 mortos e 200 feridos. Um dos ataques aconteceu em março na ponte de Westminster, diante do Parlamento.