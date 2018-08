Atropelamento diante do Parlamento em Londres é tratado como terrorismo

Um carro foi lançado contra barreiras diante do Parlamento do Reino Unido, na manhã desta terça-feira, em um aparente ataque terrorista, segundo autoridades locais. Pelo menos duas pessoas se feriram e o motorista foi detido.

Autoridades informaram que os dois feridos não parecem correr risco de vida. Atualmente, o nível de ameaça terrorista no país está em "severo", o segundo mais alto, o que significa que um ataque terrorista é "altamente provável".

A embaixada americana em Londres pediu que as pessoas evitem a área. Em março do ano passado, Khalid Masood lançou um veículo contra pedestres perto do local do atropelamento de hoje, na Ponte Westminster, e esfaqueou um policial antes de ser morto a tiros.

Hoje, a polícia fechou áreas próximas, depois do incidente. A política informou que o suspeito detido no local tinha pouco menos de 30 anos, sem dar mais detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.