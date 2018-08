3 feridos em ataque a parlamento do Reino Unido

A polícia de Londres confirmou que três pessoas ficaram feridas no choque de um carro contra barreiras de proteção do Palácio de Westminster, sede do parlamento inglês na manhã desta terça-feira (14). As autoridades ainda afirmaram que tratam o incidente como ato terrorista, mas ainda não determinaram motivo da ação que foi "deliberada", de acordo com a polícia.

Neil Basu, vice-comandante e responsável pela unidade antiterrorismo da Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres, descartou a possibilidade de novas ameaças à segurança pública da cidade nas próximas horas e explicou que uma das pessoas feridas está sendo medicada em um posto, enquanto outras duas tiveram de ser transferidas a um hospital da região, mas não correm risco de morrerem. O presidente norte-americano, Donald Trump comentou o caso em seu Twitter. "Esses animais estão loucos e precisam ser detidos com força", escreveu.