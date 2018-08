ONG de ajuda a imigrantes pede que europeus assumam responsabilidades

A presidente da ONG SOS Méditerranée, Sophie Beau, pediu nesta segunda-feira que os países europeus assumam suas responsabilidades para encontrar um porto seguro para o barco humanitário "Aquarius", que socorreu na sexta-feira 141 imigrantes.

O "Aquarius" se encontra atualmente entre Malta e a ilha italiana de Lampedusa, informou a cofundadora da ONF europeia que freta esta embarcação dedicada ao salvamento de imigrantes no mar Mediterrâneo.

A ONG já recebeu duas respostas oficiais negativas para acolher o barco, da parte de Malta e Itália.

"Pedimos a todos os Estados europeus que encontrem uma solução. Pedimos que assumam suas responsabilidades para encontrar um porto seguro no Mediterrâneo", acrescentou Beau, que também afirmou que a atual situação está em total contradição com o com o direito marítimo internacional.

"Vários sobreviventes contaram que cinco barcos passaram por eles sem parar. Hoje não há nenhum navio na zona de resgate, estamos muito preocupados", acrescentou.

O barco resgatou na sexta passada 25 imigrantes que se encontravam à deriva em uma pequena embarcação de madeira, frente ao litoral líbio.

Horas depois, socorreu mais 116 pessoas em outra embarcação superlotada.

