Musk negocia com sauditas retirada da Tesla da Bolsa

O presidente da Tesla, Elon Musk, informou nesta segunda-feira que está negociando com o fundo soberano da Arábia Saudita e com outros investidores para financiar a saída da Bolsa da fabricante de veículos elétricos.

Os reguladores do mercado de Estados Unidos pediram na semana passada à companhia que explicasse as afirmações de Musk em uma mensagem publicada no Twitter em 7 de agosto, em que dizia que o financiamento estava "assegurado".

Musk disse nesta segunda-feira em uma mensagem em seu blog que "não há dúvida" de que os sauditas financiariam uma transação assim após a reunião em 31 de julho.

O empresário acrescentou que a operação será estruturada com equidade para que não caia sobre a empresa uma dívida esmagadora.

"Cotinuo conversando com o fundo soberano saudita, e também estou conversando com outros investidores, que é algo que sempre planejei fazer desde que quis que a Tesla continuasse a ter uma ampla base de investidores", disse.

"É apropriado terminar essas discussões antes de apresentar uma proposta detalhada a um comitê independente da junta" diretora.

Os surpreendentes comentários de Musk alimentaram, na semana passada, especulações de que seria necessário pedir grandes empréstimos para privatizar a Tesla. Sair do mercado de ações permitirá que a empresa opere sem os requisitos exigidos pelos relatórios financeiros e sem outras pressões sobre empresas que cotizam na Bolsa.

Em seu blog, Musk disse que os informes que estimam serem necessários cerca de 70.000 para concretizar a operação "exageram dramaticamente o aumento de capital que a Tesla realmente precisa" porque espera que alguns investidores continuem investindo na firma.

Ele explicou que sua ideia comprar as ações da Tesla a 420 dólares, aplica-se somente aos atuais acionistas que não queiram continuar na empresa se ela se retirar da Bolsa.

"Agora minha melhor estimativa é de que aproximadamente dois terços das ações atualmente em poder de investidores, seriam mantidos na companhia", disse.

Musk indicou que o fundo saudita "propôs muitas vezes", desde 2017, transformar a Tesla em empresa privada. Para ele, seu plano interessa aos sauditas "por sua importância de diversificar-se em relação ao petróleo" e indicou que o fundo soberano "tem capital mais do que suficiente para executar tamaña transação".

Na abertura de Wall Street as ações da Tesla subiram para 359,28 dólares.

A Tesla, que fica baseada na Califórnia, se tornou em uma das fabricantes de automóveis mais valiosas apesar de no ano passado ter produzido somente 100.000 veículos.

