Khamenei: problemas do Irã são internos, não apenas as sanções

O guia supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta segunda-feira que os problemas econômicos do país são provocados por uma gestão interna ruim, não apenas pelas pressões americano.

"Especialistas econômicos e autoridades pensam que a causa deste problema não é externo, e sim interno", afirmou durante um discurso em Teerã, de acordo com sua conta oficial no Twitter.

"Não digo que as sanções não tenham impacto, mas trata-se principalmente da maneira como as enfrentamos", completou.

Ele se referiu especificamente à desvalorização da moeda iraniana, o rial, que nos últimos seis meses perdeu quase dois terços de seu valor.

"Se nosso desempenho for melhor, mais prudente, preciso e eficaz, as sanções não terão tanto efeito e poderemos resistir a elas", insistiu o aiatolá Khamenei.

O discurso não foi imediatamente transmitido pela televisão.

A retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo assinado em 2015 com as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano foi seguido por uma primeira etapa de sanções, que entrou em vigor em 7 de agosto.

Mas a economia iraniana já sofria, antes das sanções, com uma elevada taxa de desemprego e uma forte inflação.

E muitos iranianos responsabilizam o governo por esta situação.

Nas últimas semanas foram registrados protestos esporádicos e greves em várias cidades, consequência da preocupação crescente e da revolta contra o sistema político.

