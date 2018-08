Irã anuncia míssil de nova geração

O ministro da Defesa do Irã apresentou nesta segunda-feira um míssil balístico de nova geração, informou a agência de notícias Tasnim, próxima aos conservadores.

De acordo com a agência, o projétil apresentado é um míssil de curto alcance Fateh Mobin.

"Como prometido ao nosso querido povo, não pouparemos nenhum esforço para aumentar as capacidades dos mísseis balísticos do país", declarou o general Amir Hatami.

"Aumentaremos nosso poder de mísseis a cada dia", completou.

O ministro descreveu a nova versão do Fateh Mobin como um míssil "fabricado 100% no país (...) ágil, furtivo, tático e com guia de precisão".

"Tenham certeza de quanto maiores as pressões e a guerra psicológica contra a grande nação do Irã, mais reforçaremos a vontade de melhorar nossa capacidade defensiva em todos os âmbitos", completou.

O programa balístico do Irã é um tema espinhoso com as grandes potências, especialmente com os Estados Unidos, mas Teerã considera que é crucial para suas capacidades defensivas em uma região instável.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirou de maneira unilateral em maio seu país do acordo sobre o programa nuclear iraniano assinado em maio de 2015 por Teerã e pelas grandes potências, pediu um novo acordo que limite as capacidades balísticas do Irã e suas intervenções regionais.

O acordo de 2015 prevê uma retirada progressiva e condicional das sanções internacionais impostas ao Irã, em troca da garantia de que Teerã não produzirá armamento atômico.

