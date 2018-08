Enfermeira deixa 600 mil euros de herança para hospital

Uma ex-enfermeira deixou 600 mil euros de herança para o hospital onde trabalhou toda a sua vida. Maria Bologna morreu aos 95 anos, sem nenhum parente vivo, e deixou a sua fortuna para o Hospital Maggiore, no centro de Trieste, na Itália.

Viúva, Bologna perdeu o filho para uma doença grave e faleceu no ano passado. Mas só agora o assunto foi definido: a empresa sanitária universitária integrada ao hospital aceitou a herança e definiu os interventos que serão financiados.

Será construído um vestiário com equipamentos, móveis e 450 armários para a nova sede de transfusão de sangue e para o centro único de administração antiblástica. Também será feita a modernização parcial do refeitório e da entrada do hospital.

Assim, a fortuna será inserida no âmbito de um plano de três anos (2018-2020) para manutenção e desenvolvimento do patrimônio do hospital.