Combates por cidade afegã deixam 100 mortos entre forças de segurança

Cem membros das forças de segurança afegãs morreram nos combates travados desde quinta-feira com os talibãs pelo controle da cidade de Ghazni (leste), declarou nesta segunda-feira o ministro da Defesa, Tariq Shah Bahrami.

"Cerca de 100 membros das forças de segurança perderam a vida, assim como entre 20 e 20 civis", declarou aos jornalistas em Cabul.

No sábado, o governo afegão afirmou ter retomado o controle de Ghazni, cidade de 280 mil habitantes a duas horas de Cabul, depois que os talibãs lançaram uma ofensiva de mais de 24 horas.

Esta é a segunda vez em menos de três meses que o talibã assume o controle, embora temporário, de uma capital de província, após a queda de Farah em meados de maio, recuperada rapidamente por Cabul.

A cidade de Ghazni se encontra no eixo estratégico Cabul-Kandahar, duas das principais cidades do Afeganistão. A província de Ghazni é uma das mais instáveis do país, com forte presença do talibã, que, nas últimas semanas, ergueu barricadas ao redor da capital daquela região.

A pressão aumentou ao ponto de nenhum candidato desejar disputar pela província de Ghazni as eleições legislativas de outubro.

