Tiroteio em Manchester deixa dez feridos

Dez pessoas foram feridas a tiros e hospitalizadas, após um tiroteio registrado em Manchester, no norte do Reino Unido - anunciou a Polícia neste domingo (12).

O tiroteio aconteceu às 2h30 locais de domingo, em Claremont Road, bairro de Moss Side, informou a Polícia.

"Várias pessoas hospitalizadas estão sendo tratadas por diversos ferimentos, mas, felizmente, nenhuma vida está em perigo", acrescentou a mesma fonte.

O tiroteio aconteceu horas depois do fim do "carnaval" do Caribe, celebrado todo o ano nesse bairro de Manchester.

