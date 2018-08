A Nasa lançou com sucesso, neste domingo (12), na Flórida, a sonda solar Parker, que tentará se aproximar pela primeira vez da atmosfera do Sol.

"Três, dois, um e decolar", gritou o comentarista da Nasa, no momento do lançamento do foguete Delta IV com a sonda a bordo, do Cabo Canaveral, às 3h31 locais (4h31 em Brasília).

