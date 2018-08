Ministro da Turquia diz que plano de ação para aliviar mercados está pronto

O ministro das Finanças da Turquia, Berat Albayrak, afirmou neste domingo que o governo preparou "um plano de ação" visando aliviar as preocupações do mercado que levaram a uma desvalorização da moeda local. Em entrevista ao jornal Hurriyet, ele disse também que o governo não tem planos de confiscar depósitos em moeda estrangeira ou converter tais depósitos para a lira turca.

"Na segunda-feira de manhã, nossas instituições tomarão as medidas necessárias e vamos compartilhar os anúncios necessários com os mercados", disse Albayrak. "Todas as nossas precauções e planos de ação estão prontos", acrescentou ele, sem detalhar.

A Turquia vem enfrentando turbulências devido a incertezas sobre a política econômica do país e ao aumento das tensões entre o país e governo americano. Na última sexta-feira, o dólar subiu 15,65% ante a lira turca, após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que irá dobrar tarifas sobre o aço e alumínio turcos e em meio a uma iminente crise cambial que gera preocupações em todo território europeu. O valor da moeda já caiu mais de 40% desde o início do ano.

Mais cedo, o presidente Recep Tayyip Erdogan alertou para "medidas drásticas" caso as empresas retirem moeda estrangeira dos bancos. Durante discurso na cidade de Trebizonda, no nordeste da Turquia, o presidente turco disse aos empresários para não "correrem para os bancos para retirar moeda estrangeira". Ele acrescentou que as empresas devem "saber que manter esta nação viva e em pé não é apenas o nosso trabalho, mas também o trabalho de industriais, de comerciantes".

Durante o discurso deste domingo, Erdogan reiterou as alegações anteriores de que a crise era "uma operação contra nossa economia conduzida por meio de taxas de câmbio" e disse que a Turquia prevaleceria.

Fonte: Associated Press