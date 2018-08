Ao menos 15 mortos em queda de ônibus em abismo no norte do Peru

Ao menos 15 pessoas morreram e 25 ficaram feridas após a queda de um ônibus de passageiros em um abismo em uma estrada no norte do Peru neste domingo, informou a polícia.

"Temos reportado 15 pessoas falecidas após a queda de um ônibus em um abismo na estrada Sihuas-Quiche", disse à AFP o oficial Edgar Cochachi, da polícia de Huaraz, na região Ancash.

O veículo da empresa Rosario, que se dirigia para a capital peruana, caiu em um abismo de aproximadamente 50 metros. O acidente ocorreu na manhã deste domingo no setor conhecido como Arenapampa, na província de Sihuas, nos andes peruanos.

Brigadas da polícia e bombeiros estão no local do acidente, trabalhando no resgate dos feridos e na retirada dos cadáveres.

Entre as vítimas haveria três crianças de seis, oito e dez anos, segundo a imprensa.

No sábado, a queda de um ônibus na região de Huánuco, no centro do Peru, deixou ao menos nove mortos e 40 feridos.

Os acidentes com mortos e feridos nas rotas internas do Peru são frequentes. Em 2017, mais de 2.700 passageiros perderam a vida no país, segundo dados da polícia.

