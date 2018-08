Petrolífera chinesa assume fatia majoritária em projeto de gás no Irã, diz Irna

A petrolífera China National Petroleum Corp assumiu uma fatia majoritária no projeto de gás South Pars, maior campo de gás do mundo, no Golfo Pérsico, depois que a francesa Total anunciou que se retiraria em meio à retomada das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irã, informou hoje a agência de notícias estatal iraniana, a Irna.

As informações da agência de notícias citam um funcionário da estatal de petróleo iraniana, Mohammad Mostafavi, afirmando que a China National Petroleum Corp agora detém 80% das ações do projeto de US$ 5 bilhões, depois de ter comprado ações da Total.